ОАО «Технобанк» с 30 мая 2022 года возобновляет рассмотрение заявок на кредитование физических лиц в рамках кредитного продукта «Обыкновенный кредит». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

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