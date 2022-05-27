БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА БАНК ВОССТАНОВИЛ РАБОТУ КАРТ VISA ЗА ГРАНИЦЕЙ

17:36 27.05.2022 Выпущенными ЗАО «Альфа-Банк» картами (обычной дебетовой, корпоративной или кредитной) Visa или Mastercard вновь можно рассчитываться в любой точке мира. Однако, предупреждает пресс-служба финучреждения, при оплате покупок за рубежом следует обратить внимание, что банк, обслуживающий магазин, может отклонить транзакцию, если не работает с картами из Беларуси.