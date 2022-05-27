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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ВОССТАНОВИЛ РАБОТУ КАРТ VISA ЗА ГРАНИЦЕЙ
17:36 27.05.2022
Выпущенными ЗАО «Альфа-Банк» картами (обычной дебетовой, корпоративной или кредитной) Visa или Mastercard вновь можно рассчитываться в любой точке мира.
Однако, предупреждает пресс-служба финучреждения, при оплате покупок за рубежом следует обратить внимание, что банк, обслуживающий магазин, может отклонить транзакцию, если не работает с картами из Беларуси.
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