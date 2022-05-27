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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК СООБЩИЛ О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГА
15:45 27.05.2022
ОАО «Белагропромбанк» сообщило о новых возможностях интернет-эквайринга.
«Клиенты, подключенные к услуге интернет-эквайринга банка, теперь могут принимать оплату за товары (работы, услуги) на своих интернет-ресурсах по карточкам платежной системы «Мир» в белорусских рублях», - говорится в сообщении финучреждения.
Прием платежей по карточкам платежной системы «Мир» возможен через следующих провайдеров электронных платежей: ООО «Веб Пэй» – WebPay, ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ» – ASSIST, ООО «ИКомЧардж» – bePaid.
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