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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВОЗОБНОВИЛ ПРОГРАММЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТЫ
11:51 27.05.2022
ЗАО «МТБанк» снова начало кредитовать физлиц в рамках популярных кредитных продуктов, а также увеличило лимиты по кредитным картам и картам рассрочки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, возобновлено заключение с физическими лицами новых кредитных договоров на условиях тарифных планов «Потребительский кредит Проще Простого», «Потребительский кредит «Выручай», «Потребительский кредит «Ещё больше», «Онлайн-рассрочка», «Онлайн-кредит партнерский», «Онлайн-кредит».
Если у клиентов есть кредитная карта Visa Infinite, Visa Platinum, Hello, World!, Mastercard Black Edition Prime, Mastercard World Elite Prime, Visa Infinite Prime, Visa Signature Prime, МТБанк-Имклива или карта рассрочки Халва MAX или Халва MIX, то банк готов увеличить лимит овердрафта по этим картам.
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