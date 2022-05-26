ЗАО «МТБанк» снова начало кредитовать физлиц в рамках популярных кредитных продуктов, а также увеличило лимиты по кредитным картам и картам рассрочки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, возобновлено заключение с физическими лицами новых кредитных договоров на условиях тарифных планов «Потребительский кредит Проще Простого», «Потребительский кредит «Выручай», «Потребительский кредит «Ещё больше», «Онлайн-рассрочка», «Онлайн-кредит партнерский», «Онлайн-кредит».

Если у клиентов есть кредитная карта Visa Infinite, Visa Platinum, Hello, World!, Mastercard Black Edition Prime, Mastercard World Elite Prime, Visa Infinite Prime, Visa Signature Prime, МТБанк-Имклива или карта рассрочки Халва MAX или Халва MIX, то банк готов увеличить лимит овердрафта по этим картам.