ОАО «Банк БелВЭБ» сняло некоторые ограничения по платежным карточкам физических лиц и расширяет возможность приобретения иностранной валюты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 26 мая 2022 года отменены ограничения при пополнении карточки, выданной к счету в иностранной валюте, наличными белорусскими рублями, а также при совершении P2P перевода между карточками банка.

Помимо этого, сняты все ограничения на проведение операций по карточке Visa Gold «Яркая кредитка».

Кроме этого, снятие наличных денежных средств по карточкам банков нерезидентов, обслуживаемых через Национальную систему платежных карт (РФ) (карточки платежной системы «МИР»), возможно в сумме 1000 BYN в сутки и 15 000 BYN в месяц.