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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ
18:12 26.05.2022
ЗАО «Альфа-Банк» возобновляет кредитование для частных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 26 мая можно оформить любой кредитный продукт: «Кредит Онлайн», «Альфа Овердрафт», «Покупка частями»; «Приличные на личное»; «Просто деньги» и «Красная карта». (Про старт оформления карты “100 дней” Альфа-Банк сообщит позже – пока ее оформить нельзя).
Любой кредит можно оформить на сумму до 30 тыс. BYN, многие – с минимальным набором документов и без справок о доходах.
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