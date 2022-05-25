ЗАО «Альфа-Банк» возобновляет кредитование для частных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 26 мая можно оформить любой кредитный продукт: «Кредит Онлайн», «Альфа Овердрафт», «Покупка частями»; «Приличные на личное»; «Просто деньги» и «Красная карта». (Про старт оформления карты “100 дней” Альфа-Банк сообщит позже – пока ее оформить нельзя).

Любой кредит можно оформить на сумму до 30 тыс. BYN, многие – с минимальным набором документов и без справок о доходах.