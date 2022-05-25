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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ВКЛАД N6


17:30 26.05.2022

ОАО «Белорусский народный банк» предлагает новый безотзывный вклад N6.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, вклад N6 открывается на 3 месяца под 6% годовых. На вклад можно положить сумму от 1000 до 6000 евро и вплоть до 45 дней перед его закрытием – пополнять вклад до его максимальной суммы.

Открыть вклад N6 можно как в приложении imbanking, так и в отделениях БНБ-Банка. Доход по этому депозиту выплачивается единожды, в конце его срока. Отозвать свои деньги раньше срока окончания вклада нельзя.

Один клиент может открыть только один вклад N6.

Также изменились процентные ставки по некоторым вкладам.

Новая ставка для безотзывного вклада на 32 дня в долларах США составляет 3% годовых, для безотзывного вклада в евро на тот же срок – 2,5% годовых.

Отзывные вклады в долларах США теперь можно открыть под 2% годовых на 32 дня и под 3% годовых на 3 месяца. В евро – под 1,5% и 2,5% годовых соответственно.

Кроме того, приостановлена возможность открыть безотзывный вклад N7+.
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