Процентные ставки по вкладам в евро и долларах США в ЗАО «Альфа-Банк» изменились.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 мая 2020 г. по безотзывному «Альфа-Вкладу» в долларах США со сроком возврата 15 месяцев ставка составляет 7,75% годовых, 25 месяцев – 7,25% годовых.

По отзывному «Альфа-Вкладу» в евро со сроком возврата 15 месяцев - 7,25% годовых, 25 месяцев – 6,25% годовых.