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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ США В АЛЬФА-БАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
16:37 26.05.2022
Процентные ставки по вкладам в евро и долларах США в ЗАО «Альфа-Банк» изменились.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 мая 2020 г. по безотзывному «Альфа-Вкладу» в долларах США со сроком возврата 15 месяцев ставка составляет 7,75% годовых, 25 месяцев – 7,25% годовых.
По отзывному «Альфа-Вкладу» в евро со сроком возврата 15 месяцев - 7,25% годовых, 25 месяцев – 6,25% годовых.
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