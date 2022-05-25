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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРОИНФОРМИРОВАЛ О ВОЗМОЖНЫХ ОПЕРАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОЧЕК В ИНВАЛЮТЕ
12:35 26.05.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь)» проинформировало о возможных операциях с использованием карточек в инвалюте.
Согласно размещенной на сайте финучреждения информации, с 25 мая 2022 года с использованием карточек банка ВТБ (Беларусь), выпущенных к счетам в иностранной валюте (доллары США, евро, российские рубли), доступны следующие операции:
безналичная оплата покупок во всех организациях торговли и сервиса Беларуси;
безналичная оплата и переводы на карточки банка ВТБ (Беларусь) в белорусских рублях в сервисах Интернет-банк и VTB mBank;
перевод денежных средств в Интернет-банке и VTB mBank на карточки платежной системы «МИР», выпущенные банками Российской Федерации и иных стран.
Пополнить карточку в иностранной валюте банка ВТБ (Беларусь) можно в любом офисе банка.
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