ЗАО «ВТБ (Беларусь)» проинформировало о возможных операциях с использованием карточек в инвалюте.

Согласно размещенной на сайте финучреждения информации, с 25 мая 2022 года с использованием карточек банка ВТБ (Беларусь), выпущенных к счетам в иностранной валюте (доллары США, евро, российские рубли), доступны следующие операции:

безналичная оплата покупок во всех организациях торговли и сервиса Беларуси;

безналичная оплата и переводы на карточки банка ВТБ (Беларусь) в белорусских рублях в сервисах Интернет-банк и VTB mBank;

перевод денежных средств в Интернет-банке и VTB mBank на карточки платежной системы «МИР», выпущенные банками Российской Федерации и иных стран.

Пополнить карточку в иностранной валюте банка ВТБ (Беларусь) можно в любом офисе банка.