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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛАД В ЮАНЯХ


10:43 26.05.2022

ЗАО «Цептер Банк» предлагает новый вклад в юанях (CNY) со ставкой 3,0% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклад получил название «Новые горизонты». Депозит можно открыть в отделениях банка в Минске и Бресте.

Минимальная сумма первоначального взноса – 500 юаней, максимальная сумма не ограничена.

Срок размещения составляет 95 календарных дней. Возможно пополнение вклада в течение всего срока хранения, минимальная сумма пополнения – от 50 юаней.

Возврат депозита осуществляется путем безналичного перечисления на текущий (расчетный) счет.
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