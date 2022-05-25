ОАО «Белинвестбанк» возобновило прием заявок на оформление овердрафтов с 25 мая 2022 года, как долгосрочных, так и краткосрочных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сегодня краткосрочный овердрафт доступен держателям карточных продуктов «Зарплатная ПРЕСТИЖ +», «Мировая», Visa Infinite, а также карточных пакетов «Старт», «Стандарт», «Премиум», «Люкс», «VIP», «Лучшие годы» (в случае зачисления заработной платы).

Лимит овердрафта составляет 3000 белорусских рублей. Срок погашения – 90 дней. Процентная ставка – 24% (на 25 мая 2022 г.).

В рамках продукта действует грейс-период в течение 20 дней. В это время процентная ставка значительно ниже – 0,0001%. Следует помнить, что распространяется он только на безналичные операции.

Помимо овердрафта на короткий период, можно воспользоваться долгосрочным овердрафтом. Срок погашения в этом случае составит 365 дней. Лимит и наличие грейс-периода зависит от карточного продукта в рамках которого оформляется кредит. Сегодня подать заявку на оформление долгосрочного овердрафта могут клиенты в рамках зарплатного проекта с Национальным банком, а также держатели карточных продуктов Visa Platinum, Visa Infinite, «Мировая Black», а также карточных пакетов «Люкс» и «VIP».

Более подробную информацию об условиях оформления овердрафтов в Белинвестбанке можно уточнить в ближайшем офисе банка либо обратившись к специалистам Контакт-центра.

Сделать это можно: по телефонам 146 и 8 (017) 239-02-39; с помощью сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка; в системе «Интернет-банкинг» ; посредством сервиса WEB Call – звонок через интернет без затрат на мобильную связь.