Банк БелВЭБ с июня 2022 года вводит начисление money-back по карточкам, выпущенными в рамках пакетов услуг линейки «ВСЕ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также возвращаются прежние условия взимания абонентской платы по пакетам услуг «Все оптимально», «Все премиально», «Все по максимуму», а также вейверы (условия для бесплатного обслуживания). В частности, ежемесячная абонентская плата по пакетам услуг «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму» составит, как и ранее, 5, 15 и 50 рублей соответственно.

В банке напомнили, что при выполнении одного из вейверов по вышеуказанным пакетам услуг абонентская плата браться не будет.

Кроме того, снижается плата за услугу «СМС-оповещение» по пакетным картам (по пакету услуг «Все оптимально» - 1,75 рублей, «Все премиально» - 1,25 рублей и без взимания платы - по пакету услуг «Все по максимуму»).

Клиенты снова смогут подключаться к пакету услуг «Все по максимуму».