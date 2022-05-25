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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С ИЮНЯ ВВОДИТ НАЧИСЛЕНИЕ MONEY-BACK ПО КАРТОЧКАМ ЛИНЕЙКИ «ВСЕ»
18:29 25.05.2022
Банк БелВЭБ с июня 2022 года вводит начисление money-back по карточкам, выпущенными в рамках пакетов услуг линейки «ВСЕ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также возвращаются прежние условия взимания абонентской платы по пакетам услуг «Все оптимально», «Все премиально», «Все по максимуму», а также вейверы (условия для бесплатного обслуживания). В частности, ежемесячная абонентская плата по пакетам услуг «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму» составит, как и ранее, 5, 15 и 50 рублей соответственно.
В банке напомнили, что при выполнении одного из вейверов по вышеуказанным пакетам услуг абонентская плата браться не будет.
Кроме того, снижается плата за услугу «СМС-оповещение» по пакетным картам (по пакету услуг «Все оптимально» - 1,75 рублей, «Все премиально» - 1,25 рублей и без взимания платы - по пакету услуг «Все по максимуму»).
Клиенты снова смогут подключаться к пакету услуг «Все по максимуму».
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