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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ПРЕДЛАГАЮТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ
17:38 25.05.2022
ЗАО «Банк «Решение» запускает новую линейку продуктов для зарплатных клиентов с возможностью бесплатного ежемесячного обслуживания карточки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, речь идет о таких зарплатных карточках, как R-Classic, R-Gold и R-Platinum.
Получение зарплатной карточки дает возможность оформления овердрафта на сумму до 10 тыс. белорусских рублей.
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