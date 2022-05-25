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В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ПРЕДЛАГАЮТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ

17:38 25.05.2022 ЗАО «Банк «Решение» запускает новую линейку продуктов для зарплатных клиентов с возможностью бесплатного ежемесячного обслуживания карточки. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, речь идет о таких зарплатных карточках, как R-Classic, R-Gold и R-Platinum. Получение зарплатной карточки дает возможность оформления овердрафта на сумму до 10 тыс. белорусских рублей.