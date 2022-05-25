ЗАО «Цептер Банк» с 25 мая 2022 года изменяет процентные ставки по вкладам в долларах и евро для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки изменяются следующим депозитам:

«Цептер 65 дней» на 65 дней ставка в USD составит 7,0% годовых (USD) и 5,80% годовых (EUR);

«Цептер Аккорд» на 35 дней ставка в USD составит 4,70% годовых (USD);

«Цептер Гармония» на 95 дней ставка в USD составит 7,50% годовых (USD).

По онлайн-вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка в USD составит 4,70% годовых (USD); по онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка в USD - 7,50% годовых (USD).