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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:44 25.05.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 25 мая 2022 года изменяет процентные ставки по вкладам в долларах и евро для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки изменяются следующим депозитам:
«Цептер 65 дней» на 65 дней ставка в USD составит 7,0% годовых (USD) и 5,80% годовых (EUR);
«Цептер Аккорд» на 35 дней ставка в USD составит 4,70% годовых (USD);
«Цептер Гармония» на 95 дней ставка в USD составит 7,50% годовых (USD).
По онлайн-вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка в USD составит 4,70% годовых (USD); по онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка в USD - 7,50% годовых (USD).
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