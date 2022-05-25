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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВЫДАЧУ ЗАРПЛАТНЫХ ОВЕРДРАФТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:42 25.05.2022
ОАО «Белгазпромбанк» с 24 мая 2022 года возобновило прием заявок на получение овердрафта на зарплатную карту либо увеличение действующих лимитов по договору.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить заявку можно не только в офисах банка, но и онлайн посредством Интернет-банка и мобильного приложения BGPB mobile.
С условиями кредитования подробнее можно ознакомиться здесь.
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