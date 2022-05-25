БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВЫДАЧУ ЗАРПЛАТНЫХ ОВЕРДРАФТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

14:42 25.05.2022 ОАО «Белгазпромбанк» с 24 мая 2022 года возобновило прием заявок на получение овердрафта на зарплатную карту либо увеличение действующих лимитов по договору. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить заявку можно не только в офисах банка, но и онлайн посредством Интернет-банка и мобильного приложения BGPB mobile. С условиями кредитования подробнее можно ознакомиться здесь.