ООО «АСБ Лизинг» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали очередное генсоглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «АСБ Лизинг», основная цель документа – поддержка малого и среднего предпринимательства, а также расширение бизнеса общества в данном сегменте.

В рамках соглашения общество разработало и предлагает 10 лизинговых программ на привлекательных условиях. Более подробно с ними можно ознакомиться здесь.