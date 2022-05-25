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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ООО «АСБ ЛИЗИНГ» ПОДПИСАЛО ГЕНСОГЛАШЕНИЕ С БАНКОМ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ
12:45 25.05.2022
ООО «АСБ Лизинг» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали очередное генсоглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «АСБ Лизинг», основная цель документа – поддержка малого и среднего предпринимательства, а также расширение бизнеса общества в данном сегменте.
В рамках соглашения общество разработало и предлагает 10 лизинговых программ на привлекательных условиях. Более подробно с ними можно ознакомиться здесь.
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