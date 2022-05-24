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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛИ МОБИЛЬНЫЙ ЭКВАЙРИНГ IKASSAPAY ЧЕРЕЗ СМАРТФОН
11:50 25.05.2022
Банк БелВЭБ запустил мобильный эквайринг iKassaPay через смартфон.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это оптимальный вариант эквайринга для минимаркетов, курьерских служб, пунктов выдачи заказов, интернет-магазинов с доставкой, кафе, ресторанов.
Банк БелВЭБ предлагает услугу по привлекательным тарифам (комиссия - от 1,9% от суммы каждой операции) и с максимально быстрым подключением в течение суток. При этом не нужно приобретать никакое дополнительное оборудование. Достаточно заполнить заявку на сайте www.ikassapay.by, установить на смартфон с операционной системой Android (версия выше 8.0) и поддержкой технологии NFC приложение iKassaPay и подключить его к эквайрингу Банка БелВЭБ.
В банке рассказали, как это работает: запускается iKassaPay, затем вводится сумма оплаты. Покупатель прикладывает карточку к смартфону.Программа считывает информацию и проводит платеж. На экран выводится чек, подтверждающий транзакцию.
По желанию покупателя чек можно отправить на электронную почту.
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