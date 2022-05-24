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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПРОДЛИЛ СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТ VISA И MASTERCARD
10:53 25.05.2022
ОАО «Сбер Банк» автоматически продлевает карты Visa и Mastercard, срок действия которых заканчивается в период с 31 мая 2022 года (обозначение на карте: 05/22) по 31 декабря 2022 года (12/22).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, картами можно продолжать пользоваться как раньше (даже если срок, указанный на пластиковой карте, истек) еще 2 года, без обращения в офис банка и перевыпуска.
При этом продлевается действие только карт, выпущенных на физическом носителе.
Банк продлевает карты без взимания дополнительной платы. Причем, если сейчас берется ежемесячная плата, то она продолжит взиматься в соответствии с условиями договора о пользовании картой банка.
Карты с продленным сроком действия продолжают работать как раньше. По картам Сбер Банка можно совершать операции на территории Беларуси в обычном режиме: платить в офлайн-магазинах бесконтактно, снимать наличные, проводить операции в банкоматах, делать переводы по номеру карты и номеру телефона, совершать оплаты в ЕРИП и в интернете.
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