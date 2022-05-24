БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ

09:49 25.05.2022 Банк «Решение» с 24 мая 2022 года возобновил прием дополнительных взносов по вкладам (депозитам) в иностранной валюте. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.