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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ
09:49 25.05.2022
Банк «Решение» с 24 мая 2022 года возобновил прием дополнительных взносов по вкладам (депозитам) в иностранной валюте. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
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