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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
«БЕЛКАРТ» ОТ БАНКА ДАБРАБЫТ ТЕПЕРЬ ПРИНИМАЕТСЯ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ РФ
15:02 24.05.2022
Банк Дабрабыт подключил сервис MirAccept 2.0 для карточек «Белкарт-ПРЕМИУМ», обеспечив тем самым возможность совершать покупки в интернет-магазинах Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь владельцы «Белкарт-ПРЕМИУМ» могут проводить оплату подписок в онлайн-кинотеатрах, музыкальных сервисах, а также покупать товары и услуги.
Карточку «Белкарт-ПРЕМИУМ» можно оформить в мобильном приложении «Дабрабыт-онлайн» прямо с доставкой на дом или оставить заявку на сайте, чтобы специалисты банка помогли с оформлением. Выпуск и обслуживание «Белкарт» в Банке Дабрабыт бесплатное.
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