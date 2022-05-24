Банк Дабрабыт подключил сервис MirAccept 2.0 для карточек «Белкарт-ПРЕМИУМ», обеспечив тем самым возможность совершать покупки в интернет-магазинах Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь владельцы «Белкарт-ПРЕМИУМ» могут проводить оплату подписок в онлайн-кинотеатрах, музыкальных сервисах, а также покупать товары и услуги.

Карточку «Белкарт-ПРЕМИУМ» можно оформить в мобильном приложении «Дабрабыт-онлайн» прямо с доставкой на дом или оставить заявку на сайте, чтобы специалисты банка помогли с оформлением. Выпуск и обслуживание «Белкарт» в Банке Дабрабыт бесплатное.