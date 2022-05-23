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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ОБЩИХ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ В СБЕР БАНКЕ ВСТУПИТ В СИЛУ 31 МАЯ
11:11 24.05.2022
С 31 мая 2022 года вступит в силу новая редакция общих условий банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Сбер Банк».
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новая редакция вводится в связи с изменениями в части добавления права банка продолжить обслуживание карточки после истечения срока ее действия без проведения процедуры замены, внесения информации об использовании технологий дополнительной аутентификации БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль, MIR Accept при совершении платежей в интернете и др. изменениями.
Ознакомиться с новой редакцией общих условий можно на официальном сайте банка в разделе: Карты – Вознаграждения и условия – «Общие условия банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Сбер Банк», действуют с 31 мая 2022 года.
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