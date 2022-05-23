С 31 мая 2022 года вступит в силу новая редакция общих условий банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Сбер Банк».

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новая редакция вводится в связи с изменениями в части добавления права банка продолжить обслуживание карточки после истечения срока ее действия без проведения процедуры замены, внесения информации об использовании технологий дополнительной аутентификации БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль, MIR Accept при совершении платежей в интернете и др. изменениями.

Ознакомиться с новой редакцией общих условий можно на официальном сайте банка в разделе: Карты – Вознаграждения и условия – «Общие условия банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Сбер Банк», действуют с 31 мая 2022 года.