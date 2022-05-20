ОАО «Банк БелВЭБ» улучшил условия обслуживания для пенсионеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 24 мая 2022 года при оплате коммунальных и телекоммуникационных услуг (интернет, мобильная связь) карточками «Дива», выпускаемыми в рамках пакета услуг «Движение», будет возвращаться 3% от суммы платежа.

Следует напомнить, что к пакету услуг «Движение» могут быть подключены физические лица, которым на дату подключения к пакету услуг назначена пенсия в соответствии с законодательством Беларуси, а также физические лица, не достигшие общеустановленного пенсионного возраста в Республике Беларусь, не ранее чем за 12 месяцев до достижения ими пенсионного возраста.

Пакет услуг «Движение» для пенсионеров – это бесплатный выпуск и обслуживание пенсионной карты; снятие наличных денег без комиссии в банкомате любого белорусского банка в сумме до 1000 BYN в календарный месяц; повышенный процент за хранение денежных средств по счету в размере 3% годовых не зависимо от суммы остатка по счету; возврат денег при расчетах в аптеках, магазинах оптики – 5% от суммы, при расчетах по другим категориям товаров/услуг – 3%.