ОАО «Технобанк» внесло изменения в тарифы на определенные услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, вступающие в силу с 23 мая 2022 года изменения в тарифы следующие:

стоимость услуг банка по розыску получателя ошибочно перечисленных денежных средств (в том числе посредством ЕРИП) по заявлению физического лица, не являющегося клиентом банка, и содействие в урегулировании ситуации, отзыв (с согласия получателя), уточнение реквизитов, зачисление по назначению будет стоить 10 белорусских рублей;

внесение изменений и/или дополнений в исполненную платежную инструкцию, предоставление дополнительной информации о клиенте (платеже) по запросу банка-корреспондента (кроме запросов по комплаенс), отмена исполненного банком платежа по инициативе клиента (если ошибка произошла не по вине банка), расследование: в USD, EUR - 60 евро, в российских рубля - 15 долларов США.

В тарифы, вступающие в силу с 1 июня 2022 г. внесены следующие изменения:

абонентская плата по пакету «Деловой круг» расчетно-кассового обслуживания бизнес клиентов будет стоить 60,00 белорусских рублей в месяц.

По услугам обслуживания физических лиц с использованием банковских платежных карт в том числе:

выдача наличных денежных средств держателям карточек в рамках тарифного плана «ТехноМИКС», а также по карточкам Green:

белорусские рубли в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств других банков: свыше 500 белорусских рублей в месяц для карточек Космос, Green, Mastercard Зарплатная; свыше 1 000 белорусских рублей для Visa Gold; свыше 2 000 белорусский рублей для Visa Platinum - 2,5% от выданной суммы (минимум 2 белорусских рубля);

иностранная валюта в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств других банков - 2,5% от выданной суммы (минимум 6 белорусских рублей).

Перечисление денежных средств субъектами хозяйствования на счета физических лиц в рамках договоров на зарплатное обслуживание с использованием банковских карточек, а также иных договоров (за исключением сберегательных, депозитных карточек, Travel Card, ТАЛАКА, Bigzz, ТАЛАКА Ладная) по тарифному плану «ТехноМикс» с использованием карточек Космос, Visa Gold, Visa Platinum, Mastercard Зарплатная – без комиссии.

Оформление первой неперсонифицированной банковской платежной карточки:

Mastercard/ЗОЖ - 5 белорусских рублей;

Green - 2 белорусских рубля (за исключением оформления карточки в инфоцентрах магазинов ООО «ГРИНРозница»).

Также временно приостановлено оказание следующих услуг:

выяснение в VISA Int., MasterCard Int. Правильности списания средств со счета клиента либо причин невозможности расчетов карточкой в размере фактических расходов банка;

экстренная замена карточки Visa Gold/Visa Platinum при путешествиях за пределами РБ (услуга предоставляется компанией Visa по всему миру) при утере или краже;

экстренная выдача наличных (до 5000 долларов США) при утере или краже карточки Visa Gold/Visa Platinum при путешествиях за пределами РБ (услуга предоставляется компанией Visa по всему миру).