БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСБАНКЕ ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТОВ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ

14:32 23.05.2022 ОАО «АСБ Беларусбанк» ввело ограничение на пополнение счетов наличной валютой через инфокиоски. Об этом сообщает Telegram-канал финучреждения. Согласно информации, временный запрет введен на операции пополнения наличными долларами США, евро и российскими рублями текущего банковского счета, доступ к которому обеспечивается дебетовой карточкой, эмитированной Беларусбанком.