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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТОВ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ
14:32 23.05.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» ввело ограничение на пополнение счетов наличной валютой через инфокиоски. Об этом сообщает Telegram-канал финучреждения.
Согласно информации, временный запрет введен на операции пополнения наличными долларами США, евро и российскими рублями текущего банковского счета, доступ к которому обеспечивается дебетовой карточкой, эмитированной Беларусбанком.
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