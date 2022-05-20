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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ОТКРЫЛ В БОБРУЙСКЕ ОФИС ПОД НОВЫМ БРЕНДОМ
10:49 23.05.2022
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) открыло флагманский офис с передовыми технологиями в центре Бобруйска (улица Социалистическая, 123).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, офис включает 11 рабочих мест, коворкинг и круглосуточную зону обслуживания. Пространство оформлено в свежем визуальном стиле, на который банк перешел после ребрендинга.
Специалисты работают с частными и бизнес-клиентами. На месте можно открыть депозит, сделать перевод или выпустить карточку. Тут же можно оформить подписку СберПрайм, которая включает нефинансовые сервисы как: Звук с десятками тысяч музыкальных треков, онлайн-кинотеатр Okko и личный консьерж i-Concierge.
Вместо привычных касс в офисе действуют электронные кассиры – устройства для работы с банкнотами. Ими оборудованы рабочие места, чтобы сотрудники решали любой вопрос по принципу «одного окна».
Также открыта круглосуточная зона самообслуживания. Банкомат выдает и принимает наличные, для бизнес-клиентов реализована услуга самоинкассации.
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