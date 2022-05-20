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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЮРЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
09:44 23.05.2022
С 23 мая 2022 года изменяются тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, корректировка коснется пакетов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В частности, будет снижен размер вознаграждения за прием наличных денежных средств в рамках пакетов услуг «Бизнес-Взлет», «Бизнес-Простор», «Бизнес-Старт», «Бизнес-Курс». Включен «безлимит» платежей на исполнение банковских переводов в белорусских рублях в рамках пакета услуг «Бизнес-Промо».
Подробнее с перечнем тарифов, вступающих в силу с 23 мая 2022 года, можно ознакомиться на сайте банка.
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