С 23 мая 2022 года изменяются тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, корректировка коснется пакетов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности, будет снижен размер вознаграждения за прием наличных денежных средств в рамках пакетов услуг «Бизнес-Взлет», «Бизнес-Простор», «Бизнес-Старт», «Бизнес-Курс». Включен «безлимит» платежей на исполнение банковских переводов в белорусских рублях в рамках пакета услуг «Бизнес-Промо».

Подробнее с перечнем тарифов, вступающих в силу с 23 мая 2022 года, можно ознакомиться на сайте банка.