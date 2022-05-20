ОАО «АСБ Беларусбанк» с 20 мая 2022 года отменяет запрет на совершение операций входящих переводов из-за рубежа в белорусских рублях на карточки платежных систем Visa, Mastercard, эмитированные банком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также отменяется запрет и ограничение на совершение операций снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН банка с использованием карточек международных платежных систем Visa и Mastercard, эмитированных банками-нерезидентами.

При этом ограничение, установленное банком по снятию наличных денежных средств в банкоматах банка с использованием карточек UnionPay International, эмитированных банками-нерезидентами, в размере 200 белорусских рублей в неделю на одну карту, продолжает действовать.