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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ОТМЕНИЛИ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КАРТАМ
15:21 20.05.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 20 мая 2022 года отменяет запрет на совершение операций входящих переводов из-за рубежа в белорусских рублях на карточки платежных систем Visa, Mastercard, эмитированные банком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также отменяется запрет и ограничение на совершение операций снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН банка с использованием карточек международных платежных систем Visa и Mastercard, эмитированных банками-нерезидентами.
При этом ограничение, установленное банком по снятию наличных денежных средств в банкоматах банка с использованием карточек UnionPay International, эмитированных банками-нерезидентами, в размере 200 белорусских рублей в неделю на одну карту, продолжает действовать.
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