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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИМИТЫ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТОЧКАМ
14:03 20.05.2022
Приорбанк с 20 мая увеличивает лимит на расчеты кредитными карточками до 4000 BYN в день.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, расплачиваться на эту сумму можно в торговых точках в Беларуси, за рубежом и в интернете.
Кроме того, в интернет-банке и мобильном приложении становятся доступны переводы с кредитной карточки на карточки Приорбанка и других банков. При необходимости оплаты с кредитной карточки через ЕРИП следует перевести деньги с кредитной карты на дебетовую и рассчитаться. За переводы с кредитной карточки взимается комиссия в размере 1,2%+1,9 BYN.
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