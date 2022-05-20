Приорбанк с 20 мая увеличивает лимит на расчеты кредитными карточками до 4000 BYN в день.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, расплачиваться на эту сумму можно в торговых точках в Беларуси, за рубежом и в интернете.

Кроме того, в интернет-банке и мобильном приложении становятся доступны переводы с кредитной карточки на карточки Приорбанка и других банков. При необходимости оплаты с кредитной карточки через ЕРИП следует перевести деньги с кредитной карты на дебетовую и рассчитаться. За переводы с кредитной карточки взимается комиссия в размере 1,2%+1,9 BYN.