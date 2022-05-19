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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ВНЕС РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ДКБО


12:22 20.05.2022

ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в перечень вознаграждений и ДКБО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены изменения в переводы с карт банков-нерезидентов на карты Альфа-Банка. Переводы в данном направлении теперь доступны не только в USD, EUR, RUB, но и в BYN. Для таких переводов определен тариф 1% от суммы перевода + 3 BYN.

Кроме того, внесены изменения в переводы на карты БЕЛКАРТ. Теперь совершить перевод на карту БЕЛКАРТ Альфа-Банка, банка-резидента Республики Беларусь можно не только на сайте perevod.alfabank.by, но и в мобильном приложении InSync. Переводы доступны только в BYN: для переводов на карты Альфа-Банка с карт белорусских банков – 0%; для переводов с карт Альфа-Банка на карты других белорусских банков, а также между картами других белорусских банков – 1% от суммы переводы + 0,50 BYN.

Внесены также изменения в переводы с карты на карту по номеру телефона через Mastercard Transfers Hub. Теперь переводы доступны не только на карты Visa\Mastercard банков Беларуси, но и на карты Белкарт-Maestro. Для таких переводов определен тариф 1% от суммы перевода + 0,50 BYN.
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