Национальный банк Беларуси с 20 мая 2022 г. выпускает в обращение памятные монеты ”Пракуратура Беларусі. 100 гадоў“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 37,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 999 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 20,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 1 499 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, вверху по кругу – надписи: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал: 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), внизу слева – год чеканки (на серебряной справа – проба сплава).

Реверс: в центре – геральдический знак-эмблема Прокуратуры Республики Беларусь, по кругу надписи: вверху – ПРАКУРАТУРА БЕЛАРУСI. 100 ГАДОЎ; внизу – ЗАКОННАСЦЬ І ПРАВАПАРАДАК.

Монеты отчеканены на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством: серебряные – ”пруф с цифровой печатью“, медно-никелевые – ”пруф-лайк с цифровой печатью“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.