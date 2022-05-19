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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ


10:00 20.05.2022

МТБанк изменяет условия выдачи наличной иностранной валюты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 20 мая размер комиссионного вознаграждения за выдачу наличной иностранной валюты в кассах банка по платежным карточкам Mastercard, Visa, БЕЛКАРТ, Мир, эмитированным другими банками, составит 3% от суммы операции.
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