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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 20 МАЯ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В ИНВАЛЮТЕ
12:48 19.05.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 20 мая 2022 года повышает ставки по депозитам физлиц в иностранной валюте по вновь заключаемым договорам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в долларах США будет составлять на 3 месяца 6,4% годовых, на 7 месяцев – 6,3%, на 13 месяцев - 7,6%, на 24 месяца - 6,4%. (Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 100 тыс. долларов США.
Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в евро будет составлять на 3 месяца 6,4% годовых, на 7 месяцев – 6,3%, на 13 месяцев - 7,6%, на 24 месяца - 6,8%. (Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 100 тыс. евро).
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