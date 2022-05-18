ОАО «Банк БелВЭБ» с 20 мая 2022 года повышает ставки по депозитам физлиц в иностранной валюте по вновь заключаемым договорам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в долларах США будет составлять на 3 месяца 6,4% годовых, на 7 месяцев – 6,3%, на 13 месяцев - 7,6%, на 24 месяца - 6,4%. (Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 100 тыс. долларов США.

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в евро будет составлять на 3 месяца 6,4% годовых, на 7 месяцев – 6,3%, на 13 месяцев - 7,6%, на 24 месяца - 6,8%. (Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 100 тыс. евро).