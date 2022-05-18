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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПОВЫСИЛИ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
11:34 19.05.2022
ОАО «Белгазпромбанк» существенно повысило ставки по вновь оформляемым безотзывным вкладам в российских рублях для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь ставки по вкладам составляют:
«На 3 месяца безотзывный – лояльный» - 13,0% годовых (было 5,2% годовых);
«На 7 месяцев безотзывный – лояльный» - 14,5% годовых (было 7,4% годовых);
«На 25 месяцев безотзывный – лояльный» - 12,0% годовых (было 9,2% годовых).
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