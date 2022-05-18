БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПОВЫСИЛИ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

11:34 19.05.2022 ОАО «Белгазпромбанк» существенно повысило ставки по вновь оформляемым безотзывным вкладам в российских рублях для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь ставки по вкладам составляют: «На 3 месяца безотзывный – лояльный» - 13,0% годовых (было 5,2% годовых); «На 7 месяцев безотзывный – лояльный» - 14,5% годовых (было 7,4% годовых); «На 25 месяцев безотзывный – лояльный» - 12,0% годовых (было 9,2% годовых).