БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ С ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ

09:52 19.05.2022 Банк БелВЭБ с 19 мая вносит изменения в Условия выдачи наличных денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета физического лица. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, срок исполнения заявок клиентов на снятие наличных денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета сокращен и будет исполняться банком не позднее пятого банковского дня со дня, следующего за днем поступления заявки в банк.