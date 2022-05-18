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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ С ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ
09:52 19.05.2022
Банк БелВЭБ с 19 мая вносит изменения в Условия выдачи наличных денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета физического лица.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, срок исполнения заявок клиентов на снятие наличных денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета сокращен и будет исполняться банком не позднее пятого банковского дня со дня, следующего за днем поступления заявки в банк.
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