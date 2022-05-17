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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛАД В РУБЛЯХ ПОД 34%


11:34 18.05.2022

ОАО «Паритетбанк» предлагает один из самых доходных вкладов в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, речь идет о депозите «Зигзаг», который позволяет разместить белорусские рубли под 34%. На сегодня это одна из самых высоких процентных ставок по вкладам на рынке.

Вклад является безотзывным, срок размещения – 13 месяцев, а минимальная сумма вложения всего 100 рублей.

«Вклад «Зигзаг» сейчас пользуется у наших клиентов повышенным спросом. И неудивительно, ведь он позволяет уберечь деньги от обесценивания (что обычно ждут от депозита), а также прилично заработать. Первые 6 месяцев мы предлагаем сверхдоходную процентную ставку 34%, а на оставшийся срок, с 7-го по 13-й месяц, 17%. И даже это все еще очень высокая ставка. Никто не знает, какой будет инфляция через полгода, но едва ли выше 34%. За полгода можно хорошо заработать, следующие полгода еще немного увеличить капитал. По расчетам, с каждых 100 рублей за 13 месяцев можно заработать более 25 рублей», – рассказал Самвел Восканян, директор продуктовой фабрики Паритетбанка.

Выплата процентов производится ежемесячно и сразу на карту. Карты Paritetbankа работают по всему миру, и платежи проходят без ограничений. Среди «плюшек» – возможность бесплатно оформить карту Visa Classic или Mastercard Standard.

Подобные условия Паритетбанк предлагает и для долларового депозита «Зигзага». Фиксированная ставка 7,5% применяется в течение 6 месяцев, а с 7-го по 13-й месяц – 3%. Минимальная сумма вклада – 100 долларов.

В настоящее время у Паритетбанкa одна из самых гибких линеек вкладов, которые отличаются валютой (белорусские и российские рубли, доллары, евро), сроком размещения и доходностью.
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