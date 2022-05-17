Карты Mastercard Альфа-Банка вновь заработали за пределами Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал банка.

Согласно информации, картами вновь можно рассчитываться за рубежом, их можно привязывать к смартфону, платить ими в Яндекс, App Store и прочих зарубежных сервисах. Они работают так же, как и до 4-го мая.

При этом в Альфа-Банке предупредили, что клиенты могут по-прежнему сталкиваться с проблемами при оплате в сервисах, решившими ограничить операции по картам белорусских банков или уйти из Беларуси.