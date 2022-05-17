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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ ВО ВСЕХ ВАЛЮТАХ
17:24 17.05.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 17 мая 2022 года меняет процентные ставки по вновь заключаемым отзывным и безотзывным депозитам физических лиц во всех валютах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждеия, снижение размера процентных ставок по безотзывным депозитам в зависимости от срока размещения и депозитного продукта в долларах США и евро составляет от 2,3% до 2,6%, в российских рублях – от 5,0% до 9,20%, в белорусских рублях – от 2,6% до 5,5%.
Максимальную ставку доходности можно получить при онлайн размещении в Интернет-банке и VTB mBank безотзывных депозитов: в долларах США и евро – 4,90% годовых на срок от 395 дней до 3 лет; в российских рублях – 15,90% годовых на срок 190 дней; в белорусских рублях –17,50% годовых на срок от 395 дней до 3 лет.
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