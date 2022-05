БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК ОТКРЫЛ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА В КИТАЙСКОМ БАНКЕ

15:56 17.05.2022 ЗАО «БТА Банк» открыло корреспондентские счета в Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Co Ltd China в китайских юанях, долларах США и евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждеия, клиенты могут использовать корреспондентский счет ЗАО «БТА Банк» в Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Co Ltd China в китайских юанях при расчетах с контрагентами. С использованием китайской системы клиринга иностранной валюты CFXPS БТА Банк также может переводить платежи в долларах США и евро практически во все китайские банки, ряд банков Турции, Европы и Азии.