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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ОТКРЫЛ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА В КИТАЙСКОМ БАНКЕ
15:56 17.05.2022
ЗАО «БТА Банк» открыло корреспондентские счета в Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Co Ltd China в китайских юанях, долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждеия, клиенты могут использовать корреспондентский счет ЗАО «БТА Банк» в Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Co Ltd China в китайских юанях при расчетах с контрагентами.
С использованием китайской системы клиринга иностранной валюты CFXPS БТА Банк также может переводить платежи в долларах США и евро практически во все китайские банки, ряд банков Турции, Европы и Азии.
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