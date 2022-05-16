БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК СООБЩИЛ О НОВЫХ РЕКВИЗИТАХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВХОДЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ В ЕВРО

09:48 17.05.2022 Белорусский народный банк сообщил о новых реквизитах для получения входящих платежей в евро. Согласно информации, для получения входящих платежей в евро клиентам БНБ-Банка необходимо использовать исключительно реквизиты банка-корреспондента: Raiffeisen Bank International AG, Вена, Австрия, SWIFT: RZBAATWW. Новые реквизиты, а также обновленный образец предоставления реквизитов размещены на сайте БНБ-Банка.