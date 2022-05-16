ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) информирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пользователей услуги «Интернет-эквайринг» о возможности приема платежей онлайн-магазинами по карточкам «МИР».

Новая опция уже автоматически доступна как для действующих пользователей услуги «Интернет-эквайринг», так и для новых клиентов банка, подключенных через провайдера ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ», и не требует дополнительных действий по подключению.

Оплаты картой «МИР» защищены особыми протоколами, обеспечивающими конфиденциальность данных, с применением технологии Mir Accept.

Банк обращает внимание, что в соответствии с требованиями платежной системы прием платежей по картам «МИР» осуществляется только в белорусских рублях. Выручка за реализованные товары (услуги) зачисляется на расчетный счет организации торговли (сервиса) в белорусских рублях в соответствии с условиями договора.