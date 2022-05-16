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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК СНИЖАЕТ КОМИССИЮ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ С КАРТ ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВ
15:53 16.05.2022
ЗАО «Альфа-Банк» с 17 мая 2022 года снижает комиссию за выдачу наличных с карт зарубежных банков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, комиссия за выдачу наличных по карточкам банков-нерезидентов в банкоматах и кассах Альфа-Банка снижается до 5% от суммы операции).
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