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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ВОЗОБНОВИЛИ ПРИЕМ ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ «ЛЕГКИЕ ПОКУПКИ»
11:37 16.05.2022
ОАО «Белагропромбанк» возобновило прием пакетов документов в рамках кредитных продуктов «Легкие покупки» и «Онлайн Легкие покупки» для финансирования приобретения товаров, произведенных в Беларуси, работ, услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь для приема пакетов документов для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, оплачиваемый документ (электронный заказ) в обязательном порядке должен содержать информацию о том, что приобретаемый товар произведен в Беларуси.
Подробную информацию об условиях кредитных продуктов «Легкие покупки» и «Онлайн Легкие покупки» можно получить на сайте банка в разделе «Физическим лицам», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.
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