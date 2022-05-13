ОАО «Белагропромбанк» возобновило прием пакетов документов в рамках кредитных продуктов «Легкие покупки» и «Онлайн Легкие покупки» для финансирования приобретения товаров, произведенных в Беларуси, работ, услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь для приема пакетов документов для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, оплачиваемый документ (электронный заказ) в обязательном порядке должен содержать информацию о том, что приобретаемый товар произведен в Беларуси.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов «Легкие покупки» и «Онлайн Легкие покупки» можно получить на сайте банка в разделе «Физическим лицам», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.