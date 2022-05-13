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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА УСЛУГУ «М-БАНКИНГ»
09:49 16.05.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» изменяет тарифы на услугу «М-Банкинг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 20 мая 2022 года стоимость тарифных планов в мобильном приложении M-Belarusbank составит:
пакет «Экономный» – 0 BYN/30 дней (с 20 мая действует акция "«Экономный» бесплатно", по условиям которой при каждой активации в приложении карты, эмитированной банком Беларусбанком, по тарифному плану «Экономный» предоставляется скидка на всю стоимость (0,65 BYN). Для карт, эмитированных другими банками - резидентами, стоимость тарифного плана "Экономный" составит 0,65 BYN);
пакет «Базовый» – 1,10 BYN/30 дней и «Полный» – 1,90 BYN/30 дней. Эти пакеты доступны только для владельцев платежных карт Беларусбанка.
С 20 мая текущего года прекращает свое действие акция «Скидка за карту», т.е. подключение первой, второй и последующей карты осуществляется по одинаковым тарифам.
Все держатели платежных карточек Беларусбанка, подключившие впервые номер мобильного телефона к услуге «М-Банкинг», получают бесплатный доступ к данному сервису для первой карточки в течении первых 30 дней использования (при активации пакетов с оповещением «Базовый» или «Полный»).
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