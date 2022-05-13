С 20 мая 2022 г. в Беларуси выпустят в обращение памятные монеты «Пракуратура Беларусі. 100 гадоў», являющиеся законным платежным средством. Об этом говорится в постановлении Национального банка № 184 от 10 мая 2022 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, будут выпущены серебряная монета номиналом 10 рублей, тиражом 999 штук и медно-никелевая - номиналом 1 рубль, тиражом 1499 штук.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.