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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ВЫПУСТИТ К ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ ПРОКУРАТУРЫ БЕЛАРУСИ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ
16:10 14.05.2022
С 20 мая 2022 г. в Беларуси выпустят в обращение памятные монеты «Пракуратура Беларусі. 100 гадоў», являющиеся законным платежным средством. Об этом говорится в постановлении Национального банка № 184 от 10 мая 2022 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, будут выпущены серебряная монета номиналом 10 рублей, тиражом 999 штук и медно-никелевая - номиналом 1 рубль, тиражом 1499 штук.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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