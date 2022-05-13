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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ТЕХНОБАНКЕ С 21 МАЯ ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ ПО КАРТОЧКАМ
14:43 14.05.2022
С 21 мая 2022 года изменятся тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк» за обслуживание зарплатных платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снизится размер вознаграждения по годовому обслуживанию Visa Classic/ Mastercard Standard/ Mastercard зарплатная/Космос до 5 белорусских рублей 50 копеек.
Первый год обслуживания при переоформлении карточки в связи с изменением персональных данных, повреждением, утерей карточки или ПИН-кода, компрометацией и т.д. не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия переоформляемой карточки Mastercard Standard/Visa Classic/ Mastercard зарплатная/Космос, обойдется в 3 белорусских рубля.
Ежемесячное обслуживание банковской платежной карточки в рамках тарифного плана «ТехноМИКС»: Космос/Mastercard Зарплатная - 2 белорусских рубля 50 копеек.
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