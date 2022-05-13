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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК СООБЩИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ КАРТОЧЕК MASTERCARD
13:44 14.05.2022
Работа карточек Mastercard «Приорбанк» ОАО восстановлена в полном объеме.
«Платежи и переводы проходят в обычном режиме», - говорится в сообщении финучреждения.
При этом обращается внимание, что возможны точечные отклонения операций в других банках.
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