БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК СООБЩИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ КАРТОЧЕК MASTERCARD

13:44 14.05.2022 Работа карточек Mastercard «Приорбанк» ОАО восстановлена в полном объеме. «Платежи и переводы проходят в обычном режиме», - говорится в сообщении финучреждения. При этом обращается внимание, что возможны точечные отклонения операций в других банках.