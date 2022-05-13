ЗАО «Альфа-Банк» отменяет комиссии за обслуживание карт в мае тем, кто столкнулся с проблемами при расчете за границей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для владельцев Пакетов решений за май:

обслуживание будет бесплатным для тех, кто хотя бы раз оплатил покупки в торговых точках за рубежом в этом или прошлом месяце;

применяется снижение комиссии на 20% для тех, кто делал покупки в зарубежных интернет-магазинах или сервисах (включая Яндекс) с апреля по май.

Кроме того, банк вернет списанные 4 мая комиссии по переводам с карты на карту за границу в сервисах банка, а также комиссии за снятия в зарубежных банкоматах, если операция была совершена 4 мая после 17:00.