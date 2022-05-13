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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СРОЧНЫХ ОТЗЫВНЫХ ВКЛАДОВ В ИНВАЛЮТЕ
10:49 14.05.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 14 мая 2022 года возобновляет возможность заключения срочных отзывных вкладов (депозитов) «Плюс к возможностям» и «Плюс к накоплениям» в долларах США и евро.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться на сайте банка.
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