Карты платежной системы Mastercard вечером в пятницу в Беларуси перестали работать. Об этом в Telegam-канале сообщил Альфа-Банк (Беларусь).

Вначале финучреждение проинформировало, что перестали работать карты, эмитированные Альфа-Банком.

«Наши карты Mastercard временно не работают по Беларуси. Что это значит? Картами MC нельзя оплатить в белорусских магазинах; нельзя совершить перевод с/на карту другого банка через наш сервис», - предупредил банк.

При этом карты Visa продолжали функционировать в обычном режиме, а владельцы карт Mastercard могли снимать наличные.

Позже Альфа-Банк (Беларусь) сообщил, что сбои в работе карт Mastercard наблюдаются и у остальных белорусских банков.

«С 17:00 сбой в работе карт наблюдается и у других банков по стране. Делаем со своей стороны все возможное, чтобы вместе со специалистами MC решить проблему как можно скорее», - отметили в банке.

По состоянию на 5 часов утра 14 мая ситуация не изменилась.

«Держим в курсе: карты Mastercard пока не проснулись», - гласило последнее сообщение в Telegam-канале Альфа-Банка.