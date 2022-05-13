|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТЫ MASTERCARD В БЕЛАРУСИ ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ
09:48 14.05.2022
Карты платежной системы Mastercard вечером в пятницу в Беларуси перестали работать. Об этом в Telegam-канале сообщил Альфа-Банк (Беларусь).
Вначале финучреждение проинформировало, что перестали работать карты, эмитированные Альфа-Банком.
«Наши карты Mastercard временно не работают по Беларуси. Что это значит? Картами MC нельзя оплатить в белорусских магазинах; нельзя совершить перевод с/на карту другого банка через наш сервис», - предупредил банк.
При этом карты Visa продолжали функционировать в обычном режиме, а владельцы карт Mastercard могли снимать наличные.
Позже Альфа-Банк (Беларусь) сообщил, что сбои в работе карт Mastercard наблюдаются и у остальных белорусских банков.
«С 17:00 сбой в работе карт наблюдается и у других банков по стране. Делаем со своей стороны все возможное, чтобы вместе со специалистами MC решить проблему как можно скорее», - отметили в банке.
По состоянию на 5 часов утра 14 мая ситуация не изменилась.
«Держим в курсе: карты Mastercard пока не проснулись», - гласило последнее сообщение в Telegam-канале Альфа-Банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2022
Курсы в банках
на 14.05.2022
Конвертация в банках
на 14.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте