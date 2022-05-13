БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРОДЛИЛИ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

16:20 13.05.2022 ОАО «АСБ Беларусбанк» автоматически продлевает действие карточек, чей срок заканчивается в период с 31 мая текущего года по 31 декабря 2022 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты смогут пользоваться ими до 31 января 2024 года включительно без их физического перевыпуска. Нововведение касается карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro Клуба «Бархат», Mastercard Standard Клуба «Шчодры» и БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Maestro Клуба #настарт.