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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРОДЛИЛИ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
16:20 13.05.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» автоматически продлевает действие карточек, чей срок заканчивается в период с 31 мая текущего года по 31 декабря 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты смогут пользоваться ими до 31 января 2024 года включительно без их физического перевыпуска.
Нововведение касается карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro Клуба «Бархат», Mastercard Standard Клуба «Шчодры» и БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Maestro Клуба #настарт.
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